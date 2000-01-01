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Пожилая женщина ушиблась на пути к бомбоубежищу | Фото:12.09 08:36   MIGnews.com

Пожилая женщина ушиблась на пути к бомбоубежищу

76-летняя женщина получила травмы на пути к бомбоубежищу в среду, 11 сентября, после включения противоракетных сирен в кибуце Зиким, сообщила группа экстренного реагирования United Hatzalah.

Женщина услышала сирену и поспешила в убежище, чтобы укрыться, однако, по дороге споткнулась и упала.

Волонтер ЕМТ Сильва Шацки, который одним из первых прибыл на место происшествия, сказал: "Мы предоставили помощь женщине, получившей травмы. Затем ее доставили в травматологический центр в больнице Барзилай в Ашкелоне. Она получила ушибы и ссадины головы и верхней части тела".

Сирены прозвучали в среду вечером возле кибуцев Зиким и Мошав Мавкиим, расположенных на юге Израиля.

Согласно сообщениям, несколько ракет были выпущены из Газы в направлении этого района, после чего была активирована система "Железный купол". ЦАХАЛ же заявил, что сирены были ложной тревогой.

Позже в среду вечером истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических целей в военном комплексе, принадлежащем террористической организации ХАМАС в северной части Газы, в ответ на ракетный обстрел из Газы израильской территории ранее вечером.


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