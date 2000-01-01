12.09 14:04 MIGnews.com

Ливанский бизнесмен пропал с рейса в Бейрут из Эфиопии

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Хасан Джабер, ливанский бизнесмен из строительной отрасли, работающий в восточноафриканской стране Габон, был похищен в начале этой недели в Эфиопии, сообщил Исраэль Хайом в четверг утром, 12 сентября, сославшись на членов семьи бизнесмена.По словам родственников, ливанский бизнесмен ранее жил в городе Батха на юге Ливана, в котором базируются члены "Хизбаллы" и шиитского движения "Амаль". Он был допрошен в декабре 2017 года спецслужбами в Габоне.Родственники подозревают, что за похищением стоит израильская разведывательная служба "Моссад". Они также отрицают, что Джабер имел какие-либо связи с "Хизбаллой" или любыми другими политическими движениями в Ливане.Джаббер прибыл в аэропорт Аддис-Абебы, чтобы отправиться в Ливан, но не появился на рейсе в Бейрут, согласно отчету.В настоящий момент никто не знает, что случилось с ливанским бизнесменом. Однако газета "Аль-Ахбар" заявила, что перед посадкой на рейс работник авиакомпании попросил Джабера, который искал что-то в чемодане, делать это в стороне, чтобы не мешать движению. Впоследствии Джаберу отказали в посадке на рейс. После этого дядя бизнесмена поднялся на борт самолета, который вылетел без Джабера. Его дядя и другие члены семьи уверены, что авиакомпания что-то знает о судьбе пропавшего бизнесмена.