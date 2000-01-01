Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ливанский бизнесмен пропал с рейса в Бейрут из Эфиопии | Фото:12.09 14:04   MIGnews.com

Ливанский бизнесмен пропал с рейса в Бейрут из Эфиопии

Хасан Джабер, ливанский бизнесмен из строительной отрасли, работающий в восточноафриканской стране Габон, был похищен в начале этой недели в Эфиопии, сообщил Исраэль Хайом в четверг утром, 12 сентября, сославшись на членов семьи бизнесмена.

По словам родственников, ливанский бизнесмен ранее жил в городе Батха на юге Ливана, в котором базируются члены "Хизбаллы" и шиитского движения "Амаль". Он был допрошен в декабре 2017 года спецслужбами в Габоне.

Родственники подозревают, что за похищением стоит израильская разведывательная служба "Моссад". Они также отрицают, что Джабер имел какие-либо связи с "Хизбаллой" или любыми другими политическими движениями в Ливане.

Джаббер прибыл в аэропорт Аддис-Абебы, чтобы отправиться в Ливан, но не появился на рейсе в Бейрут, согласно отчету.

В настоящий момент никто не знает, что случилось с ливанским бизнесменом. Однако газета "Аль-Ахбар" заявила, что перед посадкой на рейс работник авиакомпании попросил Джабера, который искал что-то в чемодане, делать это в стороне, чтобы не мешать движению. Впоследствии Джаберу отказали в посадке на рейс. После этого дядя бизнесмена поднялся на борт самолета, который вылетел без Джабера. Его дядя и другие члены семьи уверены, что авиакомпания что-то знает о судьбе пропавшего бизнесмена.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:42
Катастрофа на территории СССР- в программе Яд Вашема
17:43
США поддерживают стабильность в Ливане
17:12
Жесткий Brexit: голод, беспорядки и дефицит
16:44
Трамп обдумывает предложение Франции о кредите для Ирана
16:40
Что выбрать: сильный Израиль или левоарабское государство?
16:12
Израиль опроверг слухи о слежке за администрацией США
14:34
Ликуд получит 36 мандатов
13:21
Билан занялся добрым делом после пьяного скандала
12:43
Нетаниягу вылетел в Сочи: "это очень важный визит"
12:15
"Лидер ISIS болен и истощен"
12:07
Нетаниягу: переворот в международном общественном мнении
11:37
Биби: Кто не хочет меня премьером – голосуйте за Либермана
11:25
Facebook заблокировал чат-бот Нетаниягу
11:02
Израиль завербовал высокопоставленного арабского чиновника
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus