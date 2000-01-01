13.09 01:03 MIGnews.com

В Англии военные истребители чуть не влетели в парашютистов

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В Англии два парашютиста чуть не столкнулись в воздухе с двумя американскими истребителями, летевшими со скоростью почти 560 км/ч. Парашютисты засняли самолеты с помощью видеокамер, прикрепленных к шлемам.Авиадиспетчерская служба в городе Кембриджшир, Англия, должна была сообщить пилотам из RAF Lakenheath, что маршруты парашютистов и скайдайверов в то время были открыты, заявили в британском совете Airprox.База ВВС США провела повторный инструктаж экипажей. Командование не смогло установить, насколько приблизились друг к другу парашютисты и истребители во время инцидента над аэродромом Чаттерис 17 апреля, и классифицировало его как вторую по величине категорию опасности."Нам были показаны кадры Go-Pro, снятые со шлема одного из парашютистов, где можно четко видеть проходящие под ним F15", – говорится в сообщении. Самолеты незадолго до этого повернули, чтобы избежать дозаправки, а затем их сопровождение было передано от авиадиспетчеров в RAF Coningsby в Линкольншире авиадиспетчерам в Лакенхите в Саффолке, где базируется 48-е истребительное крыло ВВС США.Операторы с аэродрома Чаттерис, где расположены несколько парашютных клубов, каждое утро связываются с соседними диспетчерами, чтобы сообщить им об активности. Парашютисты "не контролировали скорость и направление движения в свободном падении, но могли открыть парашюты, чтобы замедлить спуск", говорится в сообщении.