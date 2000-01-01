Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Англии военные истребители чуть не влетели в парашютистов | Фото:13.09 01:03   MIGnews.com

В Англии военные истребители чуть не влетели в парашютистов

В Англии два парашютиста чуть не столкнулись в воздухе с двумя американскими истребителями, летевшими со скоростью почти 560 км/ч. Парашютисты засняли самолеты с помощью видеокамер, прикрепленных к шлемам.

Авиадиспетчерская служба в городе Кембриджшир, Англия, должна была сообщить пилотам из RAF Lakenheath, что маршруты парашютистов и скайдайверов в то время были открыты, заявили в британском совете Airprox.

База ВВС США провела повторный инструктаж экипажей. Командование не смогло установить, насколько приблизились друг к другу парашютисты и истребители во время инцидента над аэродромом Чаттерис 17 апреля, и классифицировало его как вторую по величине категорию опасности.

"Нам были показаны кадры Go-Pro, снятые со шлема одного из парашютистов, где можно четко видеть проходящие под ним F15", – говорится в сообщении. Самолеты незадолго до этого повернули, чтобы избежать дозаправки, а затем их сопровождение было передано от авиадиспетчеров в RAF Coningsby в Линкольншире авиадиспетчерам в Лакенхите в Саффолке, где базируется 48-е истребительное крыло ВВС США.

Операторы с аэродрома Чаттерис, где расположены несколько парашютных клубов, каждое утро связываются с соседними диспетчерами, чтобы сообщить им об активности. Парашютисты "не контролировали скорость и направление движения в свободном падении, но могли открыть парашюты, чтобы замедлить спуск", говорится в сообщении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:37
Первый "марсианский" корабль почти готов к запуску
00:09
Uber сокращает штат из-за катастрофических убытков
20:44
Лидер ХАМАСа: Мы не допустим аннексии Иорданской долины
20:12
Боевика ХАМАСа завалило в тоннеле
19:44
Трамп намекнул, что может ослабить санкции против Ирана
19:26
В Иране задержали австралийских блогеров-путешественников
18:42
Катастрофа на территории СССР- в программе Яд Вашема
17:43
США поддерживают стабильность в Ливане
17:12
Жесткий Brexit: голод, беспорядки и дефицит
16:44
Трамп обдумывает предложение Франции о кредите для Ирана
16:40
Что выбрать: сильный Израиль или левоарабское государство?
16:12
Израиль опроверг слухи о слежке за администрацией США
14:34
Ликуд получит 36 мандатов
14:04
Ливанский бизнесмен пропал с рейса в Бейрут из Эфиопии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus