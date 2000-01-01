12.09 12:15 MIGnews.com

"Лидер ISIS болен и истощен"

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Согласно Иракскому агентству новостей, Судебный совет Ирака заявил в четверг, 12 сентября, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади очень болен. Также близкий к лидеру человек сообщил о многочисленных конфликтах внутри группировки.Об этом пишет Al Arabyia.Совет представил признания двоюродного брата аль-Багдади Рабаха Али Ибрагима Али аль-Бадри, который рассказал о своих отношениях с лидером ИГИЛ."Я был близок к аль-Багдади, мы выросли вместе, и мы расстались в восьмидесятых, когда он переехал учиться в Багдад, где получил докторскую степень. В течение этого времени мы время от времени встречались", – сказал аль-Бадри."Когда халифат объявил о своем контроле над некоторыми провинциями и городами, трое из моих шести детей заявили о своей верности группировке, потому что большинство жителей сделали это", – добавил он. Выступая перед судьей, аль-Бадри сказал, что работал в сельском хозяйстве, живя в районах, контролируемых ИГИЛ. Он отметил важность этого сектора для так называемого халифата.Когда его спросили о том, можно ли увидеть аль-Багдади после захвата иракскими войсками опорных пунктов ИГИЛ, аль-Бадри сказал: "Мы получили много предупреждений, чтобы не пытаться встретиться с ним. Его брат – его охранник, и он отвечает за его защиту от сил безопасности, поэтому я не пытался связаться с ним".Однажды, по словам аль-Бадри, брат аль-Багдади пришел и отвез его в неизвестное место – скорее всего в дом лидера ИГИЛ. "Когда я рассказал ему о конфликтах, происходящих внутри государства из-за его исчезновения, он сказал, что знает обо всем, что происходит. Он говорил о государственном перевороте, организованном арабскими и иностранными лидерами, и сказал, что к конфликтам, в основном, причастны тунисцы", – сказал аль-Бадри, согласно Иракскому агентству новостей.Двоюродный брат лидера ИГИЛ сказал, что тот выглядел "уставшим и истощенным», добавив, что он страдает от болей после операции, которую перенес на левом ухе в сирийском Аль-Букамале. "Он был недалеко от сирийского города Аш-Шааф. Нам потребовалось около 10-15 минут, чтобы добраться до его дома, а это значит, что он все еще находится в этом районе", – сказал аль-Бадри.