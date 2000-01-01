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Солдат Гивати покончил с собой из-за военной полиции 12.09 10:50   MIGnews.com

Солдат Гивати покончил с собой из-за военной полиции

Государственная прокуратура Израиля предъявила обвинительное заключение двум координаторам разведки военной полиции.

Координаторы пытались завербовать бойца Бригады Гивати с тем, чтобы тот доносил на своих товарищей. Им было выдвинуто обвинение, так как они не доложили вышестоящему начальству о появлении у солдата признаков депрессии и суицидальных наклонностей.

Капрал Н. покончил с жизнью через день после того, как предупредил координаторов о том, что может причинить себе вред.


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