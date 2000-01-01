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Израиль: третье убийство в одной семье 12.09 10:08   MIGnews.com

Израиль: третье убийство в одной семье

Израильские СМИ сообщают о том, что в Кафр Касем застрелен 26-летний Джихад Абу Джабер.

Джабер работал развозчиком хлеба в семейной хлебопекарне. Его убили на пороге собственного дома.

В город были стянуты крупные силы полиции, расследуются несколько возможных версий произошедшего.

Полиция, однако, практически уверена в том, что речь идет о продолжении кровавого конфликта между двумя арабскими семьями.

Абу Джабер был убит по дороге из дома в хлебопекарню. Он был помолвлен всего несколько недель назад. Несколько дней назад под его машину подложили бомбу.

В декабре прошлого года был убит его кузен, 25-летний Рами Абу Джабер. Его грузовик взорвался на шоссе №5.

Дядя Джихада, Ахмед Салем Абу Джабер, был застрелен на входе на завод в в Кафр Касем в июле прошлого года.


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