12.09 10:08 MIGnews.com

Израиль: третье убийство в одной семье

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские СМИ сообщают о том, что в Кафр Касем застрелен 26-летний Джихад Абу Джабер.Джабер работал развозчиком хлеба в семейной хлебопекарне. Его убили на пороге собственного дома.В город были стянуты крупные силы полиции, расследуются несколько возможных версий произошедшего.Полиция, однако, практически уверена в том, что речь идет о продолжении кровавого конфликта между двумя арабскими семьями.Абу Джабер был убит по дороге из дома в хлебопекарню. Он был помолвлен всего несколько недель назад. Несколько дней назад под его машину подложили бомбу.В декабре прошлого года был убит его кузен, 25-летний Рами Абу Джабер. Его грузовик взорвался на шоссе №5.Дядя Джихада, Ахмед Салем Абу Джабер, был застрелен на входе на завод в в Кафр Касем в июле прошлого года.