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Ушел из жизни нобелевский лауреат по литературе Найпол 12.08 09:33   MIGnews.com

Умер легендарный нобелевский лауреат по литературе Найпол

В воскресенье, 12 августа, стало известно, что в своем доме в Лондоне скончался лауреат Нобелевской премии 85-летний Видиадхар Сураджпрасад Найпол.

Его называли гигантом, т.к. он достигал всего, чего хотел. Сообщается, что он умер в окружении тех, кого любил, рассказала его супруга.

Как известно, Найпол родился в Тринидаде и Тобаго и имел он британское гражданство, пишет Haaretz.

Найпол написал более 30 книг. Самые известные: "Дома для мистера Бисваса" и "Территория тьмы". Книга "В свободном государстве" вошла в шорт-лист Золотого Букера - премии за лучшую книгу за последние 50 лет.

В 1971 году Найпол стал лауреатом Букеровской премии, а в 2001-м получил Нобелевскую премию по литературе.


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