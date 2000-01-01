Умер легендарный нобелевский лауреат по литературе Найпол
В воскресенье, 12 августа, стало известно, что в своем доме в Лондоне скончался лауреат Нобелевской премии 85-летний Видиадхар Сураджпрасад Найпол.
Его называли гигантом, т.к. он достигал всего, чего хотел. Сообщается, что он умер в окружении тех, кого любил, рассказала его супруга.
Как известно, Найпол родился в Тринидаде и Тобаго и имел он британское гражданство, пишет Haaretz.
Найпол написал более 30 книг. Самые известные: "Дома для мистера Бисваса" и "Территория тьмы". Книга "В свободном государстве" вошла в шорт-лист Золотого Букера - премии за лучшую книгу за последние 50 лет.
В 1971 году Найпол стал лауреатом Букеровской премии, а в 2001-м получил Нобелевскую премию по литературе.