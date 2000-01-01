12.08 08:32 MIGnews.com
Сирийцы "перехватили" израильский самолет
Сирийская система ПВО якобы перехватила израильский военный самолет, направляющийся на запад от сирийской столицы Дамаска в районе Ди Аль-Эшэйр.
Сирийские СМИ обвиняют Израиль серии атак против позиций армии Асада.
Imemc
пишет, пресс-служба армии Израиля не стала комментировать ситуацию.
Как известно, аналогичный инцидент произошел неделю назад. Сирийские СМИ сообщали, что сирийская система ПВО перехватила и уничтожила неопознанную мишень к западу от Дамаска.
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