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Сирийцы `перехватили` израильский самолет 12.08 08:32   MIGnews.com

Сирийцы "перехватили" израильский самолет

Сирийская система ПВО якобы перехватила израильский военный самолет, направляющийся на запад от сирийской столицы Дамаска в районе Ди Аль-Эшэйр.

Сирийские СМИ обвиняют Израиль серии атак против позиций армии Асада.

Imemc пишет, пресс-служба армии Израиля не стала комментировать ситуацию.

Как известно, аналогичный инцидент произошел неделю назад. Сирийские СМИ сообщали, что сирийская система ПВО перехватила и уничтожила неопознанную мишень к западу от Дамаска.


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