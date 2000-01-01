12.08 15:01 MIGnews.com

Депутат жалуется на вонь в здании Кнессета

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Скандально известный депутат Ликуда Орен Хазан направил в адрес генерального директора Кнессета Альберта Сахаровича жалобу на “вонь” в здании.По словам депутата, в последние дни запахи с кухни заволокли все коридоры израильского парламента, запах “остается на одежде, как будто ты работал весь день на кухне”.Хазан предполагает, что это связано с текущей реконструкцией здания и сносом старых стен и перегородок.Хазан еще не получил ответа на свою жалобу, поскольку официально Кнессет распущен на летние каникулы.