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Депутат жалуется на вонь в здании Кнессета 12.08 15:01   MIGnews.com

Депутат жалуется на вонь в здании Кнессета

Скандально известный депутат Ликуда Орен Хазан направил в адрес генерального директора Кнессета Альберта Сахаровича жалобу на “вонь” в здании.

По словам депутата, в последние дни запахи с кухни заволокли все коридоры израильского парламента, запах “остается на одежде, как будто ты работал весь день на кухне”.

Хазан предполагает, что это связано с текущей реконструкцией здания и сносом старых стен и перегородок.

Хазан еще не получил ответа на свою жалобу, поскольку официально Кнессет распущен на летние каникулы.


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