12.08 15:01 MIGnews.com
Депутат жалуется на вонь в здании Кнессета
Скандально известный депутат Ликуда Орен Хазан направил в адрес генерального директора Кнессета Альберта Сахаровича жалобу на “вонь” в здании.
По словам депутата, в последние дни запахи с кухни заволокли все коридоры израильского парламента, запах “остается на одежде, как будто ты работал весь день на кухне”.
Хазан предполагает, что это связано с текущей реконструкцией здания и сносом старых стен и перегородок.
Хазан еще не получил ответа на свою жалобу, поскольку официально Кнессет распущен на летние каникулы.
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