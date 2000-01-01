12.08 15:10 MIGnews.com
В Антверпене тушат склад химикатов
В порту города Антверпен (Бельгия) объявлено чрезвычайное положение из-за пожара на складе химикатов. Известно, пожар начался еще днем ранее утром, но ЧП было введено только в сегодня.
Пожар вспыхнул на складе размером 6 тыс. м2, он был заполнен сульфидом никеля. Были эвакуированы судна и склады в радиусе 1,8 км от пожара. Также была ограничена навигация, пишет RTL.info
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Дым может повредить здоровью жителей соседних поселений Екерен, Стаброке и Капелен - их просят оставить свои окна закрытыми. Работы по тушению пожара продолжаются.
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