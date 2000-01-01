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В ФРГ стали меньше нападать на мигрантов 12.08 14:49   MIGnews.com

В ФРГ стали меньше нападать на мигрантов

За первые 6 месяцев текущего года в Германии было совершено 627 нападений на беженцев, которые находились за пределами приютов. Также зафикмировано 77 атак на приюты для беженцев. В результате нападений 120 человек получили телесные повреждения, свидетельствуют данные МВД Германии.

Показатели демонстрируют уменьшение нападений. Так, в первом полугодии 2017 года было зафиксировано 642 нападений на искателей убежища за пределами их общежитий и 153 нападения на приюты, 123 человека получили телесные повреждения.

За весь минувший год зарегистрировано более 2200 нападений на беженцев и на центры их временного размещения, в 2016 году - более 3500, пишет DW.

Среди правонарушений этого года: поджоги, уничтожение и повреждение имущества, нанесение телесных повреждений, разжигание межнациональной розни и словесные оскорбления.


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