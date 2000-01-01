12.08 13:04 MIGnews.com

Иордания: джихадисты взорвали дом, который штурмовал спецназ

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Иорданские джихадисты атаковали в пятницу, 10 августа полицейскую станцию в городе Сальт в центре страны.После этого они забаррикадировались в трехэтажном доме. Здание было заминировано. В тот момент, когда иорданский спецназ пошел на штурм, джихадисты взорвали дом.В перестрелке в Сальт убиты четыре иорданских полицейских. Из развалин здания извлекли тела трех террористов.По данным телеканала Al-Arabiya двадцать человек получили ранения из-за взрыва здания.Три террориста арестованы.