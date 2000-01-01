Пальба на карнавале в Манчестере – 10 человек ранены
В Манчестере произошла стрельба, в результате инцидента 10 человек были госпитализированы. Звуки выстрелы были слышны на улице Каремонт Роуд, проинформировали правоохранители.
Полученные ранения колеблются от незначительных до серьезных, но в большинстве случаев угрозы жизни нет.
Данных о преступнике у полиции пока нет. Офицеры работают на месте, территория проверяется, идет поиск свидетелей, пересматриваются кадры системы видеонаблюдения, чтобы получить все факты, пишет The Guardian.
Сообщается, что стрельба произошла через несколько часов после окончания в городе Карибского карнавала. В целях недопущения паники, стражи правопорядка развернули в районе большое количество вооруженных и безоружных правоохранителей.