Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Карибский карнавал закончился стрельбой – 10 человек ранены 12.08 12:28   MIGnews.com

Пальба на карнавале в Манчестере – 10 человек ранены

В Манчестере произошла стрельба, в результате инцидента 10 человек были госпитализированы. Звуки выстрелы были слышны на улице Каремонт Роуд, проинформировали правоохранители.

Полученные ранения колеблются от незначительных до серьезных, но в большинстве случаев угрозы жизни нет.

Данных о преступнике у полиции пока нет. Офицеры работают на месте, территория проверяется, идет поиск свидетелей, пересматриваются кадры системы видеонаблюдения, чтобы получить все факты, пишет The Guardian.

Сообщается, что стрельба произошла через несколько часов после окончания в городе Карибского карнавала. В целях недопущения паники, стражи правопорядка развернули в районе большое количество вооруженных и безоружных правоохранителей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:20
В Венесуэле появится спецслужба по борьбе с терроризмом
14:07
Новый Израильский Фонд: будущее левых в союзе с арабами
13:13
Полиция Израиля будет следить за горе-водителями
13:04
Иордания: джихадисты взорвали дом, который штурмовал спецназ  
12:49
Мадуро знает, куда сбежали покушавшиеся на него
12:13
Арабские протесты в Тель-Авиве: Мерец против Аводы
11:42
Паника в берлинском аэропорту: вибратор приняли за бомбу
11:26
Кабинет скрыл решение о перемирии в Газе
10:45
Сальвини решил защищать "естественную семью"
10:27
Барак, Габай и палестинские флаги в Тель-Авиве
10:17
Лидер зеленых сравнил операцию в Газе с Холокостом  
09:33
Умер легендарный нобелевский лауреат по литературе Найпол
09:10
Корбин возложил цветы на могилу убийц израильских атлетов
08:47
Ралли в Тель-Авиве: "духом и кровью отвоюем Палестину"  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus