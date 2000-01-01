Полиция Израиля будет следить за горе-водителями

После успешных 2 месяцев эксперимента израильская дорожная полиция Израиля начала использовать беспилотные летательные аппараты, цель - съемка безрассудных водителей, надеясь, что кадры можно использовать в судебных спорах.
БПЛА, которые парят на высоте 100 м над дорогой, очень эффективны для отслеживания водителей, которые наезжают на маркеры дорог, не соблюдают дистанцию и нарушают во время вождения, пишет TimesOfIsrael.
Дроны пока не могут отслеживать скорость транспортного средства или фиксировать использование водителем мобильного телефона. За 2017 год главной причиной аварий на дорогах Израиля стало использование мобильных телефонов во время езды.