12.08 11:42 MIGnews.com

Паника в берлинском аэропорту: вибратор приняли за бомбу

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В ходе проверки багажа пассажиров в берлинском аэропорту Шенефельд охрана заметила в одном из чемоданов “подозрительные предметы”. Поскольку сразу характер обнаруженных предметов установить не удалось, полиция закрыла и эвакуировал терминал D аэропорта.Примерно в течение часа полицейские саперы разбирались с подозрительным чемоданом. В результате было установлено, что речь идет о вибраторах ми других сексуальных игрушках.Владелец чемодана внес еще больше путаницы в расследование, постеснявшись говорить о содержимом чемодана. Он сказал, что отправил багажом “технические принадлежности”.