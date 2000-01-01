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Паника в берлинском аэропорту: вибратор приняли за бомбу 12.08 11:42   MIGnews.com

Паника в берлинском аэропорту: вибратор приняли за бомбу

В ходе проверки багажа пассажиров в берлинском аэропорту Шенефельд охрана заметила в одном из чемоданов “подозрительные предметы”. Поскольку сразу характер обнаруженных предметов установить не удалось, полиция закрыла и эвакуировал терминал D аэропорта.

Примерно в течение часа полицейские саперы разбирались с подозрительным чемоданом. В результате было установлено, что речь идет о вибраторах ми других сексуальных игрушках.

Владелец чемодана внес еще больше путаницы в расследование, постеснявшись говорить о содержимом чемодана. Он сказал, что отправил багажом “технические принадлежности”.


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