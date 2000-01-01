12.07 07:43 MIGnews.com

Air Canada: десятки раненных из-за турбулентности

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В четверг, 11 июля, из Ванкувера (Канада) в Сидней (Австралия) отправился авиарейс, на борту которого было 284 человека. Вскоре стало известно, что его перенаправляют на Гавайи по непредвиденным причинам.Самолет Boeing 777-200 "столкнулся с внезапной турбулентностью на отрезке полета. Было решено сесть в аэропорту Гонолулу", - сообщают в авиакомпании. До тех пор, пока не будет организован новый рейс в Австралию, всем пассажирам предоставили гостиницы.В следствии инцидента пострадало 35 человек. Медики сразу же принялись осматривать пострадавших пассажиров борта по прибытию в гавайский аэропорт Гонолулу.Как заявляют очевидцы, некоторые люди не были пристегнуты оторвались от своих мест и ударились головой о крышу. При этом в салоне самолета летали и падали личные вещи пассажиров. Многие люди шокированы от увиденного.