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Из-за воздушной турбулентности пострадали 35 человек 12.07 07:43   MIGnews.com

Air Canada: десятки раненных из-за турбулентности

В четверг, 11 июля, из Ванкувера (Канада) в Сидней (Австралия) отправился авиарейс, на борту которого было 284 человека. Вскоре стало известно, что его перенаправляют на Гавайи по непредвиденным причинам.

Самолет Boeing 777-200 "столкнулся с внезапной турбулентностью на отрезке полета. Было решено сесть в аэропорту Гонолулу", - сообщают в авиакомпании. До тех пор, пока не будет организован новый рейс в Австралию, всем пассажирам предоставили гостиницы.

В следствии инцидента пострадало 35 человек. Медики сразу же принялись осматривать пострадавших пассажиров борта по прибытию в гавайский аэропорт Гонолулу.

Как заявляют очевидцы, некоторые люди не были пристегнуты оторвались от своих мест и ударились головой о крышу. При этом в салоне самолета летали и падали личные вещи пассажиров. Многие люди шокированы от увиденного.


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