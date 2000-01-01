Великобритания направляет в Персидский залив эсминец
Иран в пятницу потребовал от британского ВМФ освободить иранский нефтяной танкер, захваченный на прошлой неделе у Гибралтара, обвинив Лондон в "опасной игре" и угрожая возмездием, в то время как Лондон объявил, что отправляет в Персидский залив эсминец.
Комментарии МИД Ирана поступили на следующий день после того, как полиция в Гибралтаре, британской заморской территории на южной оконечности Испании, заявила, что арестовала капитана и главного офицера супертанкера, подозреваемого в нарушении санкций Евросоюза при перевозке партии иранской сырой нефти в Сирию.
В пятницу британское минобороны заявило, что после недавних событий в дополнение к действующему в Персидском заливе фрегату Montrose и направляет более крупное военное судно, эсминец Duncan, чтобы обеспечить и впредь поддерживать свободу судоходства для судов, проходящих через эту жизненно важную судоходную линию.