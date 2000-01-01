Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Великобритания направляет в Персидский залив эсминец | Фото:12.07 20:05   MIGnews.com

Великобритания направляет в Персидский залив эсминец

Иран в пятницу потребовал от британского ВМФ освободить иранский нефтяной танкер, захваченный на прошлой неделе у Гибралтара, обвинив Лондон в "опасной игре" и угрожая возмездием, в то время как Лондон объявил, что отправляет в Персидский залив эсминец.

Об этом информирует The Times of Israel.

Комментарии МИД Ирана поступили на следующий день после того, как полиция в Гибралтаре, британской заморской территории на южной оконечности Испании, заявила, что арестовала капитана и главного офицера супертанкера, подозреваемого в нарушении санкций Евросоюза при перевозке партии иранской сырой нефти в Сирию.

В пятницу британское минобороны заявило, что после недавних событий в дополнение к действующему в Персидском заливе фрегату Montrose и направляет более крупное военное судно, эсминец Duncan, чтобы обеспечить и впредь поддерживать свободу судоходства для судов, проходящих через эту жизненно важную судоходную линию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:07
Мюнхенский музей: развитие Негева - "политика заселения"
20:45
Keshet International продал киноленту о Газе каналу НВО
20:22
Египтяне предотвратили новый конфликт Израиля с ХАМАСом
19:45
Около 3000 палестинцев протестуют на границе с Газой
19:32
Раввины: Все собаки плохие, а их владельцы прокляты
19:19
В Самарии серьезно ранен 10-летний палестинец
19:05
Суд признал палестинца виновным в убийстве раввина
18:29
Биньямин Нетаниягу опять попал на обложку Time
17:43
Зандберг стала номером 2 в партийном списке "Мерец"
17:19
На Гавайях объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров
17:05
Рамалла отрицает, что увеличила выплаты террористам
16:45
В США покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса
16:29
"Еврейское агентство" и Христианско-еврейское общество
15:37
Лондон: массовые протесты против осуждения правого активиста
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus