Раввины: Все собаки плохие, а их владельцы прокляты

Указ от 14 июня содержит подписи всех сефардских раввинов в Эладе, городе с населением около 46 000 человек, где большинство населения составляют ортодоксальные харедим, а также главного раввина города Мордехая Малки, сообщил в пятницу ресурс bhol.
"Мы слышали и видели, что в последнее время в нашем городе Элад распространилось серьезное явление, когда мальчики и дети публично гуляют с собаками. Это строго запрещено. Как объясняется в Талмуде и Рамбаме, любой, кто воспитывает собаку, подвергается проклятию, особенно в нашем городе, где многие женщины и дети боятся собак", - говорится в анти-собачьем указе.