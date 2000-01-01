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Раввины: Все собаки плохие, а их владельцы прокляты | Фото:12.07 19:32   MIGnews.com

Раввины: Все собаки плохие, а их владельцы прокляты

Более десятка раввинов из города Элад под Тель-Авивом издали указ, в котором сообщается, что все собаки плохие, а их содержание подвергнет владельцев проклятию.

Об этом в пятницу, 12 июля пишет The Times of Israel.

Указ от 14 июня содержит подписи всех сефардских раввинов в Эладе, городе с населением около 46 000 человек, где большинство населения составляют ортодоксальные харедим, а также главного раввина города Мордехая Малки, сообщил в пятницу ресурс bhol.

"Мы слышали и видели, что в последнее время в нашем городе Элад распространилось серьезное явление, когда мальчики и дети публично гуляют с собаками. Это строго запрещено. Как объясняется в Талмуде и Рамбаме, любой, кто воспитывает собаку, подвергается проклятию, особенно в нашем городе, где многие женщины и дети боятся собак", - говорится в анти-собачьем указе.


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