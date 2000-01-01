Биньямин Нетаниягу опять попал на обложку Time

Журнал Time снова поместил премьер-министра Биньямина Нетаниягу на обложку своего номера, который выйдет 22 июля, пишет The Times of Israel.
Отмечая, что 17 июля Нетаниягу превзойдет Давида Бен-Гуриона по сроку нахождения на посту премьер-министра страны, интервьюер Брайан Беннетт пишет, что будущее Еврейского Государства "остается в залоге у подхода Нетаниягу к власти".
Новая статья менее лестная, чем в прошлый раз, когда Нетаниягу был на обложке Time в 2012 году, а в статье, посвященной Нетаниягу, он был назван "король Биби".
"Внутри страны многие израильтяне встревожены попытками Нетаниягу сохранить власть", - говорит Беннетт своим читателям. "Эти действия создают впечатление, что премьер-министр Израиля принял тот же самый популистский авторитаризм, который распространяется в других местах по всему миру".