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Биньямин Нетаниягу опять попал на обложку Time | Фото:12.07 18:29   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу опять попал на обложку Time

Журнал Time снова поместил премьер-министра Биньямина Нетаниягу на обложку своего номера, который выйдет 22 июля, пишет The Times of Israel.

Отмечая, что 17 июля Нетаниягу превзойдет Давида Бен-Гуриона по сроку нахождения на посту премьер-министра страны, интервьюер Брайан Беннетт пишет, что будущее Еврейского Государства "остается в залоге у подхода Нетаниягу к власти".

Новая статья менее лестная, чем в прошлый раз, когда Нетаниягу был на обложке Time в 2012 году, а в статье, посвященной Нетаниягу, он был назван "король Биби".

"Внутри страны многие израильтяне встревожены попытками Нетаниягу сохранить власть", - говорит Беннетт своим читателям. "Эти действия создают впечатление, что премьер-министр Израиля принял тот же самый популистский авторитаризм, который распространяется в других местах по всему миру".


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