Эти обвинения касаются выставки, которая открылась в мае и которая описывает строительство и благоустройство территории в Негеве как израильскую "политику заселения", термин, который обычно используется для спорных территорий в Иудее и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме.
В музее этот термин используется для описания деятельности в районе Беэр-Шевы, который признан на международном уровне как часть государства Израиль.
Экспозиция Еврейского музея в Мюнхене рассказывает о "принудительной эвакуации "непризнанных" бедуинских деревень", сообщая "о комплексной политике и действиях, которые использовались для перемещения местных общин, для которых пустыня была и домом, и источником средства к существованию в течение нескольких поколений".