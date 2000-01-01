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Мюнхенский музей: развитие Негева - `политика заселения` | Фото:12.07 21:07   MIGnews.com

Мюнхенский музей: развитие Негева - "политика заселения"

После связанных с Израилем разногласий, приведших к отставке директора Берлинского еврейского музея, Мюнхенский музей обвиняется в подстрекательстве против Еврейского Государства.

Об этом в пятницу, 12 июля пишет The Times of Israel.

Эти обвинения касаются выставки, которая открылась в мае и которая описывает строительство и благоустройство территории в Негеве как израильскую "политику заселения", термин, который обычно используется для спорных территорий в Иудее и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме.

В музее этот термин используется для описания деятельности в районе Беэр-Шевы, который признан на международном уровне как часть государства Израиль.

Экспозиция Еврейского музея в Мюнхене рассказывает о "принудительной эвакуации "непризнанных" бедуинских деревень", сообщая "о комплексной политике и действиях, которые использовались для перемещения местных общин, для которых пустыня была и домом, и источником средства к существованию в течение нескольких поколений".


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