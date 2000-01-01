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На Гавайях объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров | Фото:12.07 17:19   MIGnews.com

На Гавайях объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров

На Гавайях проводится массовая эвакуация местных жителей и животных в связи с сильным лесным пожаром, вспыхнувшем в четверг, сообщает CBS News.

По данным штата Гавайи, на Мауи пламя сожгло уже 3 тысячи акров земли.

Чиновники заявили, что на мобильные телефоны жителей города Мауи и некоторых районов Кихеи было отправлено уведомление об эвакуации.

Источники отмечают, что местные жители в панике вывозят животных в ящиках и клетках.

Кроме того, сообщается, что временно приостановлены полеты в аэропорту Кахулуи.

В настоящее время пожарным пока не удалось ликвидировать огонь.




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