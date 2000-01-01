12.07 17:19 MIGnews.com
На Гавайях объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров
На Гавайях проводится массовая эвакуация местных жителей и животных в связи с сильным лесным пожаром, вспыхнувшем в четверг, сообщает CBS News
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По данным штата Гавайи, на Мауи пламя сожгло уже 3 тысячи акров земли.
Чиновники заявили, что на мобильные телефоны жителей города Мауи и некоторых районов Кихеи было отправлено уведомление об эвакуации.
Источники отмечают, что местные жители в панике вывозят животных в ящиках и клетках.
Кроме того, сообщается, что временно приостановлены полеты в аэропорту Кахулуи.
В настоящее время пожарным пока не удалось ликвидировать огонь.
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