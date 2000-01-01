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Лондон: массовые протесты против осуждения правого активиста | Фото:12.07 15:37   MIGnews.com

Лондон: массовые протесты против осуждения правого активиста

В четверг сотни людей провели демонстрацию возле лондонского здания суда, где крайне правый активист Томми Робинсон был приговорен к тюремному заключению за неуважение к суду, пишет The Times of Israel.

Между протестующими и полицией произошло столкновение. Манифестанты швыряли бутылки в офицеров, жгли флаги Европейского Союза и скандировали лозунги в поддержку основателя "Английской лиги обороны", осужденного за прямую трансляцию уголовного процесса. Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон, получил девять месяцев тюрьмы, включая уже проведенное за решеткой время. Таким образом, ему осталось сидеть еще 19 недель.

Робинсону вменяется в вину то, что своей трансляцией он мог потенциально повлиять на мнение присяжных заседателей касательно обвиняемых в изнасилованиях девочек-подростков мусульманских мужчин.




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