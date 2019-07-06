Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Поджигатель детсада `монстра из Рош Ха Аин` отрицает вину 12.07 11:31   MIGnews.com

Поджигатель детсада "монстра из Рош Ха Аин" отрицает вину

12-й канал израильского ТВ опубликовал имя юноши, подозреваемого в поджоге дома 26-летней воспитательницы частного детского сада из Рош Ха Аин Кармелы Мауды.

В результате пожара 6 июля галерея дома рухнула. Никто не пострадал.

В результате поджога загорелся соседний дом. Ицик, сосед Мауда, говорит: “У меня в доме - пять детей. Они были в полной истерике”. Во время тушения пожара были эвакированы несколько соседних домов.





Пожар был потушен несколькими пожарными расчетами.


Семья Мауда заявила, что причиной поджога стало “подстрекательство в интернете”.

Представитель офиса общественной защиты государственной прокуратуры Гай Аин Цви заявил: “Мы понимаем гнев общественности и боль родителей но это - пересечение красной черты. Процесс над Кармелой должен идти в суде, а не на городской площади. Полиция Израиля должна действовать немедленно с тем. чтобы остановить угрозы против семьи”.

Полиция предъявила обвинения в поджоге 18-летнему жителю Карней Шомрон Адиру Рацону.

Кармеле Мауда на прошлой неделе предъявлено обвинение в издевательствах над 18 младенцами и маленькими детьми. Во время первого допроса Мауда отвергла любые обвинения в жестоком обращении с детьми. Тогда она еще не знала, что в распоряжении полиции есть компрометирующие ее видео.

После того, как Кармеле предъявили видео, она изменила версии: “Тут у меня был черный день” сообщила она, комментируя одно из видео с издевательствами, “В этот день я была сатаной” сказала она, комментируя другое. Воспитательница не считает, что жестоко обращалась с малышами. Ее помощница, которая была свидетелем насилия и даже принимала нем участие, также была арестована, но ее отпустили под домашний арест. Судебные разбирательства продолжаются.

Рацон продолжает отвергать всякую причастность к поджогу дому Кармелы, в котором также располагался и детский сад. Полтора года назад Рацон был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за поджог здания.

Рацон был арестован после того, как полицейские изучили записи камер наружного наблюдения у дома Мауда. Родственник арестованного говорит, что он удивлен арестом: "Он - хороший мальчик, и он не имеет к этому никакого отношения".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:11
Певец Пол Анка "послал" сторонников израильских санкций
12:06
Wexner Foundation: мы не будем указывать Эхуду Бараку
11:12
«Бутырка» отметит 250-летие большим ремонтом и книгой
11:03
Страшная авария на шоссе №1: двое погибли на месте
10:42
В Туве в ДТП погибли шестеро детей
10:41
Власти Иордании запретили популярные в стране игры
09:55
Мусульманский фельдшер рассказал, как спас еврейку от смерти
09:28
Аргентинский вратарь умер после пенальти
09:09
Иран доказал МАГАТЭ, что он разорвал ядерную сделку
08:26
Израиль заключил "неформальный мир" с враждебными странами
06:16
Израильский стартап "вышел на тропу войны" с Илоном Маском
05:03
Почему вам стоит выключать Bluetooth на своих гаджетах
04:06
В японском парке мрут олени
03:04
Урсула фон дер Ляйен надеется, что Британия останется в ЕС
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus