12.07 11:31 MIGnews.com

Поджигатель детсада "монстра из Рош Ха Аин" отрицает вину

חשד להצתה בראש העין: כוחות הכיבוי מטפלים בשריפה שפרצה בביתה של הגננת החשודה בהתעללות. בבית פעל גם גן הילדים שבו על פי החשד אירעו המקרים. מספר בתים סמוכים פונו, אין נפגעים@rom_lior (צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/ey7EC3ZvZ3 — כאן חדשות (@kann_news) July 6, 2019

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12-й канал израильского ТВ опубликовал имя юноши, подозреваемого в поджоге дома 26-летней воспитательницы частного детского сада из Рош Ха Аин Кармелы Мауды.В результате пожара 6 июля галерея дома рухнула. Никто не пострадал.В результате поджога загорелся соседний дом. Ицик, сосед Мауда, говорит: “У меня в доме - пять детей. Они были в полной истерике”. Во время тушения пожара были эвакированы несколько соседних домов.Пожар был потушен несколькими пожарными расчетами.Семья Мауда заявила, что причиной поджога стало “подстрекательство в интернете”.Представитель офиса общественной защиты государственной прокуратуры Гай Аин Цви заявил: “Мы понимаем гнев общественности и боль родителей но это - пересечение красной черты. Процесс над Кармелой должен идти в суде, а не на городской площади. Полиция Израиля должна действовать немедленно с тем. чтобы остановить угрозы против семьи”.Полиция предъявила обвинения в поджоге 18-летнему жителю Карней Шомрон Адиру Рацону.Кармеле Мауда на прошлой неделе предъявлено обвинение в издевательствах над 18 младенцами и маленькими детьми. Во время первого допроса Мауда отвергла любые обвинения в жестоком обращении с детьми. Тогда она еще не знала, что в распоряжении полиции есть компрометирующие ее видео.После того, как Кармеле предъявили видео, она изменила версии: “Тут у меня был черный день” сообщила она, комментируя одно из видео с издевательствами, “В этот день я была сатаной” сказала она, комментируя другое. Воспитательница не считает, что жестоко обращалась с малышами. Ее помощница, которая была свидетелем насилия и даже принимала нем участие, также была арестована, но ее отпустили под домашний арест. Судебные разбирательства продолжаются.Рацон продолжает отвергать всякую причастность к поджогу дому Кармелы, в котором также располагался и детский сад. Полтора года назад Рацон был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за поджог здания.Рацон был арестован после того, как полицейские изучили записи камер наружного наблюдения у дома Мауда. Родственник арестованного говорит, что он удивлен арестом: "Он - хороший мальчик, и он не имеет к этому никакого отношения".