Ракеты, запущенные по Саудии, имеют иранское происхождение
Крылатые ракеты, которыми обстреляли объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, оказались "иранского происхождения". Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
В документе говорится об исполнении положений резолюции 2231. Генсек прибегает к Совбезу ООН по этому вопросу два раза в год.
В новом докладе утверждается, что ООН изучала фрагменты оружия, которое применялось для нападения на объект нефтяной инфраструктуры Афиф в мае 2019 года, на аэропорт "Абха" в июне и августе, а также на объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс в сентябре.
Как отмечается, вывод об "иранском происхождении" ракет был сделан, в том числе в отношении беспилотников, участвовавших в нападении в мае и сентябре прошлого года. Согласно данным доклада, выводы о происхождении оружия сделаны по конструктивным особенностям и надписям на фарси, пишет CGTN.
Напомним, что в конце сентября 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс были атакованы, из-за чего Саудовская Аравия лишилась более половины добычи нефти.