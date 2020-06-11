בחיזבאללה הודיעו על מותו של חסן מחמוד פרחאת, מפקד בכיר בארגון, בנסיבות לא ברורות. בחוגים המקורבים לארגון מדווחים על כך שהוא מת בתאונה בכפרו בדרום לבנון@MosheBerkovitch— כאן חדשות (@kann_news) June 11, 2020
لقي القيادي العسكري في حزب الله حسن محمود فرحات مصرعه هذا المساء خلال حادث في قرية بجنوب لبنان.!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼— Anna🗽🇮🇶🇺🇸 #stayhome# (@annan_8) June 12, 2020
جهنم ان شالله pic.twitter.com/401LoHqngm
القائد الجهادي الحاج حسن محمود فرحات 💛 #حزب_الله من #الطلقة_الأولى 💛 pic.twitter.com/ZA1bN9axVR— Zãýňåb🎀🇱🇧 (@zainab_elzein) June 11, 2020