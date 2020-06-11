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Один из командиров `Хизбаллы` найден мертвым | Фото:12.06 07:28   MIGnews.com

Один из командиров "Хизбаллы" найден мертвым

Один из командиров шиитской организации "Хизбалла" Хасан Махмуд Фархат был найден мертвым.

Об этом сообщает "Кан".

Обстоятельства, при которых он умер, на данный момент неизвестны.

По словам источников, это произошло в результате несчастного случая в деревне на юго-востоке Ливана, где Фархат проживал.



По информации арабских СМИ, Фархат погиб во второй половине дня, 11 июня в аварии. Уточняется, что после ДТП командира "Хизбаллы" госпитализировали. Он скончался уже в больнице. Его похоронят в пятницу, 12 июня.






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