Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Атака на еврея в Лондоне: появились подробности с места ЧП | Фото:12.06 21:01   MIGnews.com

Атака на еврея в Лондоне: появились подробности с места ЧП

Лондонская полиция не рассматривает нападение на еврея, которое произошло 12 июня, как террористический акт, хотя и не исключают антисемитский мотив преступления.

Издание The Telegraph сообщило подробности происшествия.

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени на севере города. Жертва в этот момент покинула банк. По словам очевидцев, злоумышленник приблизился к 50-летнему хареди и несколько раз пырнул его ножом. По некоторым данным, пострадал раввин.

Менеджер стройплощадки Лазар Фридлендер и его брат Мэтт побежали к предполагаемому нападавшему и сдержали его после того, как услышали "крик".



"Мы выбежали на улицу, я увидел окровавленного еврея. Я сам еврей, и вижу другого еврея, кричащего: "Схвати его, у него нож. Было еще пару человек, которые пытались его схватить. Мне и моему брату удалось сбить его с ног и скрутить руки за спину, пока не прибыла полиция. Я бы не назвал себя героем", – рассказал Фридлендер.

Еще один свидетель рассказал, что на месте происшествия было свыше 20 автомобилей скорой помощи.

"В пятницу, 12 июня, в 10:54 утра полиция была вызвана на место происшествия после сообщений о задержании мужчины на Сток-Ньюингтон-Хай-стрит. Мужчина примерно 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство. Он был доставлен в больницу с незначительными травмами головы", – рассказал представитель Скотланд-Ярда, уточнив, что данный инцидент не рассматривается, как теракт.



Представители общественной организации Community Security Trust (CST), обеспечивающей безопасность еврейской общины в Великобритании, заявили, что им известно о нападении на еврея. Они уточнили, что в данном районе проживает одна из самых многочисленных еврейских общин в стране.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:43
Ганц ищет решение после отмены БАГАЦем закона о форпостах
20:25
Беременная жена в критическом состоянии после избиения мужем
20:19
Рамат-Ган: ученики заражены в двух школах
19:37
Выявлен новый вероятный симптом коронавируса
19:16
В Израиле – 300 жертв COVID-19, 18795 зараженных
18:34
Израиль: резкий рост числа зараженных COVID-19 за неделю
18:13
США обвинили Международный уголовный суд в коррупции
17:31
СМИ: Нетаниягу работает над "урезанным" планом аннексии
17:10
В Британии напали на еврея
16:59
Елена Зеленская отправилась на самоизоляцию
16:38
ЧП в аэропорту возле Беэр-Шевы: пострадал пилот
16:23
Огненный террор: в Израиль прилетели шары из Газы
16:13
Главный дипломат ЕС ответил Ганцу на план по аннексии
15:52
Итамар Гротто в письме Симан Тов: я допустил ошибку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  