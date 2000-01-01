Атака на еврея в Лондоне: появились подробности с места ЧП

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени на севере города. Жертва в этот момент покинула банк. По словам очевидцев, злоумышленник приблизился к 50-летнему хареди и несколько раз пырнул его ножом. По некоторым данным, пострадал раввин.
Менеджер стройплощадки Лазар Фридлендер и его брат Мэтт побежали к предполагаемому нападавшему и сдержали его после того, как услышали "крик".
"Мы выбежали на улицу, я увидел окровавленного еврея. Я сам еврей, и вижу другого еврея, кричащего: "Схвати его, у него нож. Было еще пару человек, которые пытались его схватить. Мне и моему брату удалось сбить его с ног и скрутить руки за спину, пока не прибыла полиция. Я бы не назвал себя героем", – рассказал Фридлендер.
Еще один свидетель рассказал, что на месте происшествия было свыше 20 автомобилей скорой помощи.
"В пятницу, 12 июня, в 10:54 утра полиция была вызвана на место происшествия после сообщений о задержании мужчины на Сток-Ньюингтон-Хай-стрит. Мужчина примерно 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство. Он был доставлен в больницу с незначительными травмами головы", – рассказал представитель Скотланд-Ярда, уточнив, что данный инцидент не рассматривается, как теракт.
Представители общественной организации Community Security Trust (CST), обеспечивающей безопасность еврейской общины в Великобритании, заявили, что им известно о нападении на еврея. Они уточнили, что в данном районе проживает одна из самых многочисленных еврейских общин в стране.