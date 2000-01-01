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Беременная жена в критическом состоянии после избиения мужем 12.06 20:25   MIGnews.com

Беременная жена в критическом состоянии после избиения мужем

32-летний мужчина из города Рахат арестован за избиение беременной жены.

Муж нанес жене тяжелое ранение в голову. Женщина в критическом состоянии эвакуирована в больницу.

Отец женщины рассказал: “Он позвонил матери жены и сказал: твоя дочь упала в душе и у нее идет кровь из головы”.

Отец говорит, что у супругов случались ссоры “но до физического насилия дело не доходило”.

Муж отрицает свою вину. Срок его содержания под стражей продлен по решению суда.


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