12.06 20:25 MIGnews.com
Беременная жена в критическом состоянии после избиения мужем
32-летний мужчина из города Рахат арестован за избиение беременной жены.
Муж нанес жене тяжелое ранение в голову. Женщина в критическом состоянии эвакуирована в больницу.
Отец женщины рассказал: “Он позвонил матери жены и сказал: твоя дочь упала в душе и у нее идет кровь из головы”.
Отец говорит, что у супругов случались ссоры “но до физического насилия дело не доходило”.
Муж отрицает свою вину. Срок его содержания под стражей продлен по решению суда.
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