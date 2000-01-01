12.06 20:19 MIGnews.com

Рамат-Ган: ученики заражены в двух школах

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пятницу, 12 июня, в двух школах Рамат-Гана были выявлены случаи заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.Об этом сообщают израильские СМИ.Уточняется, что одним из зараженных оказался восьмиклассник школы "Армоним", вторым – пятиклассник из "Авигур".Министерства здравоохранения и просвещения приняли решение о закрытии учебных заведений на карантин.Школа, где инфицирован восьмиклассник не будет функционировать до 18 июня, второе образовательное учреждение – до 23 июня.