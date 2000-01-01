Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Рамат-Ган: в двух школах заражены ученики | Фото:12.06 20:19   MIGnews.com

Рамат-Ган: ученики заражены в двух школах

В пятницу, 12 июня, в двух школах Рамат-Гана были выявлены случаи заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Уточняется, что одним из зараженных оказался восьмиклассник школы "Армоним", вторым – пятиклассник из "Авигур".

Министерства здравоохранения и просвещения приняли решение о закрытии учебных заведений на карантин.

Школа, где инфицирован восьмиклассник не будет функционировать до 18 июня, второе образовательное учреждение – до 23 июня.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:25
Беременная жена в критическом состоянии после избиения мужем
19:37
Выявлен новый вероятный симптом коронавируса
19:16
В Израиле – 300 жертв COVID-19, 18795 зараженных
18:34
Израиль: резкий рост числа зараженных COVID-19 за неделю
18:13
США обвинили Международный уголовный суд в коррупции
17:31
СМИ: Нетаниягу работает над "урезанным" планом аннексии
17:10
В Британии напали на еврея
16:59
Елена Зеленская отправилась на самоизоляцию
16:38
ЧП в аэропорту возле Беэр-Шевы: пострадал пилот
16:23
Огненный террор: в Израиль прилетели шары из Газы
16:13
Главный дипломат ЕС ответил Ганцу на план по аннексии
15:52
Итамар Гротто в письме Симан Тов: я допустил ошибку
15:31
ООН обвиняет Иран
14:56
Turkish Airlines возобновляет рейсы в Тель-Авив
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  