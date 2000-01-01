12.06 19:16 MIGnews.com

В Израиле – 300 жертв COVID-19, 18795 зараженных

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По состоянию на вечер, 12 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 18795 человек.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.За последние сутки было зафиксировано 107 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 3185 человек.На сегодняшний день 34 пациента – в тяжелом состоянии, из них 25 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Еще 41 пациент – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 300 пациентов. Новых жертв за последние сутки не было. 15482 – выздоровели и были выписаны из больниц.