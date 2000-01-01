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Израиль: зафиксирован резкий рост заражения за неделю | Фото:12.06 18:34   MIGnews.com

Израиль: резкий рост числа зараженных COVID-19 за неделю

За прошедшую неделю в Израиле резко возросло количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 – свыше 800 новых случаев.

За последние сутки было зарегистрировано 214 инфицированных, что является самым высоким суточным показателем с конца апреля.

Наибольшее число больных зафиксировано в Яффо, где большую часть зараженных составили нелегальные иммигранты. За последние сутки в Тель-Авиве диагностировано 92 новых случая.

Согласно статистике минздрава, Бней-Брак занял второе место – 39 больных, Иерусалим – 22 инфицированных, Ришон ле-Цион – 17, Нетания – 13. Между тем, 34 пациента находятся в тяжелом состоянии.


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