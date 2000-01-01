12.06 18:34 MIGnews.com
Израиль: резкий рост числа зараженных COVID-19 за неделю
За прошедшую неделю в Израиле резко возросло количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 – свыше 800 новых случаев.
За последние сутки было зарегистрировано 214 инфицированных, что является самым высоким суточным показателем с конца апреля.
Наибольшее число больных зафиксировано в Яффо, где большую часть зараженных составили нелегальные иммигранты. За последние сутки в Тель-Авиве диагностировано 92 новых случая.
Согласно статистике минздрава, Бней-Брак занял второе место – 39 больных, Иерусалим – 22 инфицированных, Ришон ле-Цион – 17, Нетания – 13. Между тем, 34 пациента находятся в тяжелом состоянии.
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