Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












ЧП в аэропорту возле Беэр-Шевы: пострадал пилот | Фото:12.06 16:38   MIGnews.com

ЧП в аэропорту возле Беэр-Шевы: пострадал пилот

В пятницу, 12 июня, в аэропорту "Сде-Тейман" произошло ЧП с легкомоторным самолетом.

По данным израильских СМИ, воздушное судно совершило аварийную посадку недалеко от Беэр-Шевы.

Как стало известно, причиной происшествия послужила техническая неисправность самолета.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал пилот. Его экстренно госпитализировали в больницу "Сорока". По словам медиков, он находится в состоянии средней степени тяжести.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:31
СМИ: Нетаниягу работает над "урезанным" планом аннексии
17:10
В Британии напали на еврея
16:59
Елена Зеленская отправилась на самоизоляцию
16:23
Огненный террор: в Израиль прилетели шары из Газы
16:13
Главный дипломат ЕС ответил Ганцу на план по аннексии
15:52
Итамар Гротто в письме Симан Тов: я допустил ошибку
15:31
ООН обвиняет Иран
14:56
Turkish Airlines возобновляет рейсы в Тель-Авив
14:35
Палестинское телевидение провоцирует террор
14:14
ОАЭ: нормализация Израиля с арабским миром под угрозой
14:08
У супруги Зеленского диагностирован COVID-19
13:53
Кинерет: на пляжи больше не пускают посетителей
13:32
В Сирии переходят на турецкую лиру
12:50
Модиин: школа закрыта на карантин из-за коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  