12.06 16:38 MIGnews.com

ЧП в аэропорту возле Беэр-Шевы: пострадал пилот

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В пятницу, 12 июня, в аэропорту "Сде-Тейман" произошло ЧП с легкомоторным самолетом.По данным израильских СМИ, воздушное судно совершило аварийную посадку недалеко от Беэр-Шевы.Как стало известно, причиной происшествия послужила техническая неисправность самолета.По предварительным данным, в результате ЧП пострадал пилот. Его экстренно госпитализировали в больницу "Сорока". По словам медиков, он находится в состоянии средней степени тяжести.