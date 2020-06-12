12.06 16:59 MIGnews.com

Елена Зеленская отправилась на самоизоляцию

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Супруга президента Украины Владимира Зеленского отправилась на самоизоляцию.О ситуации со здоровьем Елена Зеленская рассказала в своем Instagram."Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез... Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил – маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", – написала она."Возвращаясь к активной социальной жизни, необходимо помнить, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других. Маска для того, чтобы не заразить других!" - добавила первая леди.