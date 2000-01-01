12.06 17:10 MIGnews.com

В Британии напали на еврея

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В Лондоне произошла антисемитская атака – еврей получил ножевое ранение.По данным "Аруц Шева", нападение произошло в пятницу, 12 июня, на улице Сток Ньюингтон Хай в восточном части города.Раненого хареди госпитализировали в одну из лондонских больниц. По предварительной информации, его состояние оценивается, как стабильное.Подозреваемого уже арестовали. Подробностей местные правоохранители не предоставили, уточнив лишь, что произошел "произошел полицейский инцидент".