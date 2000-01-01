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Модиин: школа закрыта на карантин из-за коронавируса | Фото:12.06 12:50   MIGnews.com

Модиин: школа закрыта на карантин из-за коронавируса

В школе "Ирони Далет" в Модиине выявлен случай заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.

Об этом стало известно в пятницу, 12 июня, передают израильские СМИ.

В частности, коронавирус был выявлен у семиклассницы. Из-за этого учебное заведение было закрыто на карантин. По предварительным данным, девочка была заражена вместе со своим отцом.

Ранее стало известно, что в Хайфе также закрыты две начальные школы из-за подозрения на коронавирус у двоих учеников.


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