12.06 12:50 MIGnews.com
Модиин: школа закрыта на карантин из-за коронавируса
В школе "Ирони Далет" в Модиине выявлен случай заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.
Об этом стало известно в пятницу, 12 июня, передают израильские СМИ.
В частности, коронавирус был выявлен у семиклассницы. Из-за этого учебное заведение было закрыто на карантин. По предварительным данным, девочка была заражена вместе со своим отцом.
Ранее стало известно, что в Хайфе также закрыты
две начальные школы из-за подозрения на коронавирус у двоих учеников.
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