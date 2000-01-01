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Хайфа: закрыты еще две школы из-за COVID-19 | Фото:12.06 10:57   MIGnews.com

Хайфа: закрыты еще две школы из-за COVID-19

В пятницу, 12 июня, еще две начальные школы в Хайфе были закрыты из-за подозрения на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Учебные заведения закрыты на карантин до дальнейшего уведомления. В частности, коронавирус заподозрили у ученика и ученицы.

Родители были уведомлены о том, что не стоит отправлять детей в школы. Оценка ситуации будет проведена после того, как будут готовы результаты тестов.

Министерство просвещения накануне вечером сообщало последние данные по ситуации с распространением коронавируса в учебных заведениях. В частноти, на карантин были закрыты 165 школ и детских садов. Количество инфицированных достигло 460 учеников и преподавателей.


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