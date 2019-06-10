12.06 07:27 MIGnews.com

Кармиэль: автомобиль пробил шлагбаум и вылетел на рельсы

תיעוד: המרדף המסוכן על פסי הרכבת שכמעט והסתיים באסוןhttps://t.co/c76TF4TQge pic.twitter.com/Xi2lXQZIg8 — החדשות (@NewsChannelIL) June 10, 2019

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Чрезвычайно опасный инцидент произошел в районе железнодорожной станции Кармиэль ночью 11 июня.Водитель, уходивший от полицейской погони, пробил шлагбаум и вылетел на железнодорожные пути. Он некоторое время проехал по путям - в то время как к станции подходил поезд. Поезду удалось чудом остановить, и дело обошлось без жертв.Лиор Эли, заместитель генерального директора компании Израильские Железные Дороги заявил: “Мы призываем всех соблюдать правила в районе шлагбаума и не допускать катастроф”.