Кармиэль: автомобиль пробил шлагбаум и вылетел на рельсы
Чрезвычайно опасный инцидент произошел в районе железнодорожной станции Кармиэль ночью 11 июня.
Водитель, уходивший от полицейской погони, пробил шлагбаум и вылетел на железнодорожные пути. Он некоторое время проехал по путям - в то время как к станции подходил поезд. Поезду удалось чудом остановить, и дело обошлось без жертв.
Лиор Эли, заместитель генерального директора компании Израильские Железные Дороги заявил: “Мы призываем всех соблюдать правила в районе шлагбаума и не допускать катастроф”.