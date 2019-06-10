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12.06 07:27   MIGnews.com

Кармиэль: автомобиль пробил шлагбаум и вылетел на рельсы

Чрезвычайно опасный инцидент произошел в районе железнодорожной станции Кармиэль ночью 11 июня.

Водитель, уходивший от полицейской погони, пробил шлагбаум и вылетел на железнодорожные пути. Он некоторое время проехал по путям - в то время как к станции подходил поезд. Поезду удалось чудом остановить, и дело обошлось без жертв.

Лиор Эли, заместитель генерального директора компании Израильские Железные Дороги заявил: “Мы призываем всех соблюдать правила в районе шлагбаума и не допускать катастроф”.





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