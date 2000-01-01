12.06 07:09 MIGnews.com

Загадочные подробности побега преступника-репатрианта

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильская полиция продолжает поиски опасного преступника Валерия Висковского, сбежавшего из иерусалимской психиатрической больницы Эйтаним после прохождения там психиатрической экспертизы.12-й канал израильского телевидения сообщает о “загадочных обстоятельствах” при которых был совершен побег. Доктора, проводившие психиатрическую экспертизу приказали полицейским снять с подозреваемого наручники — и оставить его без охраны.По данным первоначального расследования, преступник бежал немедленно после завершения врачебного обследования, в ходе которого он был признан вменяемым и готовым предстать перед судом.Валерий Висковский, 28 лет, был арестован за нападение на своего брата. Он подозревается в нападении при отягчающих обстоятельствах. Полицейские говорят, что он жестоко избил брата. Висковского описывают, как лысого мужчину со светлой кожей и карими глазами. Рост Висковского составляет 1,70 метра и в последний раз его видели в серой толстовке, одетой на белую футболку, темно-синих брюках и кроссовках. Полиция заявила, что речь идет о "жестоком и опасном" преступнике. Полиция задействовала большое количество персонала и вертолет для поисков и поимки беглеца.Всех, кто видел Висковского, просят немедленно позвонить в районную полицию Иудеи и Самарии по телефону 02-5424367 или на горячую линию национальной полиции 100.Висковский, обитатель Маале-Адумим, был задержан в аэропорту Бен-Гурион при попытке бежать из Израиля.Врачи проводившие обследование потребовали, вопреки существующим инструкциям, чтобы полицейские, сопровождавшие Висковского, покинули кабинет. На определенном этапе один из докторов вышел с Висковским в отделение без всякого сопровождения.Наиболее потрясающей деталью всего этого является тот факт, что доктор потребовал от полицейских. чтобы те сняли наручники и кандалы с Висковского. Врач при этом сказал: “Запрещено приводить людей на обследование в наручниках, потому что это влияет на других пациентов”. Как только заключенный узнал, что его признали годным для суда, он сбежал.