12.06 06:29 MIGnews.com

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

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Сирийское государственное агентство SANA сообщает о том, что минувшей ночью Израиль нанес ракетный удар по южной Сирии.Сирийская сторона применила средства противоракетной обороны и сбила несколько ракет.Одна израильская ракета обнаружена в районе Таль аль-Хара.Таль аль-Хара - город на северо-западе провинции Дараа, стратегические позиции в районе которого предоставляют возможность наблюдения и контроля на Голанских высотах.В результате израильской атаки никто не пострадал, но “причинен ущерб зданиям”.На прошлой неделе Сирия дважды пыталась атаковать Израиль. Несколько зенитных ракет были выпущены в направлении горы Хермон из Сирии в четверг, что стало вторым подобным инцидентом менее чем за неделю.Представитель Армии обороны Израиля рассказал журналистам, что радары ЦАХАЛа засекли зенитные ракеты, выпущенные с сирийской территории. Ни одна из них не упала на израильской территории и не создала угрозы.Инцидент произошел всего спустя несколько дней после того, как пять сирийских солдат были убиты в результате предполагаемого израильского нападения на авиабазу Т 4 в восточной провинции Хомс. Это произошло в воскресенье, 2 июня, вечером, через день после локального столкновения между Израилем и Сирией.ImageSat International (ISI) спутниковой съемки опубликовала фотографии последствий ударов по авиабазе Т4 сирийских ВВС в провинции Хомс.Международные СМИ приписываю атаки ВВС ЦАХАЛа.По данным компании, удары были нанесены по “специфическому элементу или нескольким элементам” авиабазы, а не по ее инфраструктуре.Специалисты компании предполагают, что целью удара были “определенные компоненты, по всей видимости, очень высокой ценности передовой оружейной системы - такой, как портативная система управления и контроля боевыми беспилотниками”.Иран вынужден эвакуировать свои военные активы на базы , находящиеся ближе к иракской границе - после описанных ударов по Т4, находящейся между Хомсом и Пальмирой.Через день после приземления транспортного самолета Fars Air Qeshm на авиабазе Т4 в провинции Хомс по ней был нанесен удар израильских ВВС. Самолет разгружался на базе трижды за неделю, предшествующую атаке.Транспортный самолет Boeing-747 компании Fars Air Qeshm приземлился на Т4 1 июня в 08:45 утра. Через три часа самолет был разгружен и вылетел обратно в Тегеран. Через 36 часов Израиль атаковал базу.В субботу, 1 июня, из Сирии в сторону горы Хермон были выпущены две ракеты, одна из которых упала на израильской территории. В ответ ВВС нанесли удары по нескольким сирийским позициям батарей ПВО на юго-западе Дамаска и Эль-Кунейтры, убив трех солдат и ранив еще семерых.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в воскресенье, что он «поручил израильской армии принять решительные меры» в ответ на ракетный обстрел в субботу, который был нацелен на горнолыжный курорт Маунт-Хермон.«Мы не согласны терпеть ракетные обстрелы нашей территории, и будем решительным образом реагировать на любую агрессию против нас. Моя политика всегда была такой, и мы будем продолжать делать все для безопасности Израиля», – заявил он.