Освобожденный ливанец призвал Трампа вернуть заложников

Низар Закка говорит, что его подвергали "всевозможным пыткам", как физическим, так и психическим, во время его содержания в печально известной тюрьме Эвин в Тегеране: его заставляли в течение нескольких часов стоять на одной ноге во время допросов и голодания.
"Никто на земле не заслуживает таких страданий", - говорит он, пишет Timesofisrael.
Закка, эксперт по информационным технологиям, был арестован в Иране в сентябре 2015 года при попытке вылететь из Тегерана. Он принял участие в конференции по приглашению одного из вице-президентов страны. В следующем году он был приговорен к 10 годам тюремного заключения после того, как власти обвинили его в том, что он является американским шпионом - обвинения, которые он и его соратники отвергают. Он был освобожден во вторник и вернулся в свой родной Ливан.