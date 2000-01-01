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Освобожденный ливанец призвал Трампа вернуть заложников 12.06 20:56   MIGnews.com

Освобожденный ливанец призвал Трампа вернуть заложников

Ливанец и постоянный житель США, который был освобожден после нескольких лет пребывания в иранской тюрьме, призывает президента США Дональда Трампа и западные страны вернуть своих заложников из Ирана.

Низар Закка говорит, что его подвергали "всевозможным пыткам", как физическим, так и психическим, во время его содержания в печально известной тюрьме Эвин в Тегеране: его заставляли в течение нескольких часов стоять на одной ноге во время допросов и голодания.

"Никто на земле не заслуживает таких страданий", - говорит он, пишет Timesofisrael.

Закка, эксперт по информационным технологиям, был арестован в Иране в сентябре 2015 года при попытке вылететь из Тегерана. Он принял участие в конференции по приглашению одного из вице-президентов страны. В следующем году он был приговорен к 10 годам тюремного заключения после того, как власти обвинили его в том, что он является американским шпионом - обвинения, которые он и его соратники отвергают. Он был освобожден во вторник и вернулся в свой родной Ливан.


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