12.06 18:50 MIGnews.com
Взрыв шара в Эшколе: обошлось без жертв и разрушений
Впервые за более чем месяц взрывное устройство, прикрепленное к воздушному шару, запущенное из сектора Газа, взорвалось над на юге Израиля. Обошлось без пострадавших и разрушений.
"Взрывной шар взорвался возле населенного пункта в Эшколе. Жители сообщили о громком взрыве", - говорит представитель Эшколя, пишет Timesofisrael
.
Это первая взрывная атака из Газы, поскольку Израиль и террористические группы в анклаве достигли неофициального соглашения о прекращении огня после двух дней интенсивных боевых действий в начале мая.
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