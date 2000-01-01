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12.06 18:50   MIGnews.com

Взрыв шара в Эшколе: обошлось без жертв и разрушений

Впервые за более чем месяц взрывное устройство, прикрепленное к воздушному шару, запущенное из сектора Газа, взорвалось над на юге Израиля. Обошлось без пострадавших и разрушений.

"Взрывной шар взорвался возле населенного пункта в Эшколе. Жители сообщили о громком взрыве", - говорит представитель Эшколя, пишет Timesofisrael.

Это первая взрывная атака из Газы, поскольку Израиль и террористические группы в анклаве достигли неофициального соглашения о прекращении огня после двух дней интенсивных боевых действий в начале мая.


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