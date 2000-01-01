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Задержанным лидерам оппозиции Ирана разрешили ТВ 12.06 19:56   MIGnews.com

Задержанным лидерам оппозиции Ирана разрешили ТВ

Лидеры иранской оппозиции Мир Хоссейн Мусави и Мехди Карруби получили разрешение на ограниченное спутниковое телевидение после более чем восьмилетнего домашнего ареста за массовые акции протеста.

Мусави (77 лет), и Карруби (81 год), были кандидатами-реформистами на выборах 2009 года, в которых победил Махмуд Ахмадинежад, пишет Timesofisrael.

Они утверждали, что голосование было сфальсифицировано, это повлекло месяцы массовых протестов, особенно в Тегеране. Сотни тысяч людей вышли на улицы. Акции протеста стали самым серьезным испытанием для системы со времен Исламской революции 1979 года.


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