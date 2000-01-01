Марин Ле Пен предстанет перед судом из-за твитов об ИГ
Французский ультраправый лидер Марин Ле Пен предстанет перед судом по трем постам в Твиттере 2015 года, которые демонстрировали зверства Исламского государства, рассказал судебный источник.
Судья в Нантере (к западу от Парижа), издал постановление после того, как Ле Пен была обвинена в прошлом году за "насильственные сообщения, которые подстрекают к терроризму или порнографии, которые могут повредить человеческому достоинству" и которые могут быть просмотрены несовершеннолетними, пишет Timesofisrael.