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ПА требует пересмотреть участия стран в конференции 12.06 17:20   MIGnews.com

ПА требует пересмотреть участие стран в конференции

Палестинская администрация призывает Египет и Иорданию пересмотреть свое участие в конференции под руководством США, которая должна состояться 25-26 июня в Бахрейне.

Власти обеспокоены тем, что это ослабит любую арабскую оппозицию в рамках мирного плана Вашингтона, пишет Ynetnews.

Палестинцы бойкотируют встречу, так как мирный план Дональда Трампа, скорее всего, будет в большой степени ориентирован на Израиль и подорвет их стремление к государственности на Западном берегу и в секторе Газа, отметили власти.


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