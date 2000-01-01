ПА требует пересмотреть участие стран в конференции
Палестинская администрация призывает Египет и Иорданию пересмотреть свое участие в конференции под руководством США, которая должна состояться 25-26 июня в Бахрейне.
Власти обеспокоены тем, что это ослабит любую арабскую оппозицию в рамках мирного плана Вашингтона, пишет Ynetnews.
Палестинцы бойкотируют встречу, так как мирный план Дональда Трампа, скорее всего, будет в большой степени ориентирован на Израиль и подорвет их стремление к государственности на Западном берегу и в секторе Газа, отметили власти.