12.06 23:02 MIGnews.com

В Москве задержали более 400 человек

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Массовые акции прошли в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Благодаря большой поддержке и давлении со стороны общественности Голунова наконец, отпустили, а дело против него закрыли.Ранее сообщалось о почти сотне задержанных. Среди задержанных журналисты «Коммерсанта», «МБХ-Медиа», «Медузы», «Дождя», «Ведомости», Reuters, Der Spiegel, The Village и других изданий. Также задержали российского оппозиционера Алексея Навального.Журналиста-расследователя Голунова задержали в Москве 6 июня, якобы обнаружив у него наркотики. После задержания ему 16 часов не позволяли обратиться к адвокату и применяли силу. Вызвать скорую помощь ему тоже не позволили. Кроме того, полиция долго отказывалась взять у Голунова биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не притрагивался к наркотикам.8 июня Голунова официально обвинили в покушении на сбыт наркотиков, эта статья предусматривает до 20 лет заключения. Он заявил, что найденные у него в рюкзаке и в квартире наркотики подбросили.Вечером 8 июня Голунова отправили под домашний арест, а 11 июня дело против него закрыли.