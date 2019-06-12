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Крылатая ракета попала в терминал саудовского аэропорта 12.06 13:05   MIGnews.com

Крылатая ракета попала в терминал саудовского аэропорта

Арабские СМИ сообщают о том, что йеменские мятежники хути выпустили крылатую ракету по территории аэропорта Абха в Саудовской Аравии.

Ракета попала в пассажирский терминал, ранены 26 человек, сообщает канал мятежников Almasirah TV.

Сауды пока не подтвердили факт атаки.

11 июня саудовские ПВО сбили два беспилотника в районе Хамиис Мушаит близ авиабазы Короля Халида.

Между тем участились удары ОАЭ и Саудии по йеменской провинции Хадджах.







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