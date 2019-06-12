12.06 13:05 MIGnews.com

Крылатая ракета попала в терминал саудовского аэропорта

بينما #السعودية تستعد في

تحضير الحفلات الماجنة والسفور

تحت غطاء #على_جدة عن بعد بضع

كيلو مترات من الأراضي المقدسة ..#الحوثي يغازل #مطار_أبها بصاروخ

وهو يقول ( انورت سودة عسير بطلعتك ) ? pic.twitter.com/kHM36UYDgK — قــطــــر (@Talalalkuwari) June 12, 2019

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Арабские СМИ сообщают о том, что йеменские мятежники хути выпустили крылатую ракету по территории аэропорта Абха в Саудовской Аравии.Ракета попала в пассажирский терминал, ранены 26 человек, сообщает канал мятежников Almasirah TV.Сауды пока не подтвердили факт атаки.11 июня саудовские ПВО сбили два беспилотника в районе Хамиис Мушаит близ авиабазы Короля Халида.Между тем участились удары ОАЭ и Саудии по йеменской провинции Хадджах.