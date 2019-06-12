12.06 13:05 MIGnews.com
Крылатая ракета попала в терминал саудовского аэропорта
Арабские СМИ сообщают о том, что йеменские мятежники хути выпустили крылатую ракету по территории аэропорта Абха в Саудовской Аравии.
Ракета попала в пассажирский терминал, ранены 26 человек, сообщает канал мятежников Almasirah TV.
Сауды пока не подтвердили факт атаки.
11 июня саудовские ПВО сбили два беспилотника в районе Хамиис Мушаит близ авиабазы Короля Халида.
Между тем участились удары ОАЭ и Саудии по йеменской провинции Хадджах.
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