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Видео: задержание разбушевавшегося араба в Ямит 2000 12.06 12:35   MIGnews.com

Видео: задержание разбушевавшегося араба в Ямит 2000

12-й канал израильского ТВ опубликовал видеоролик, снятый на минувшие выходные в водном парке Ямит 2000 в Холоне.




На видеоролике зафиксирован момент задержания 17-летнего арабского дебошира, устроившего драку с охраной парка, а в момент задержания – и с полицией.

Полиция потребовала оставить подозреваемого под стражей до окончания судебного процесса, но тель-авивский окружной суд принял постановление о том, что его освободят под домашний арест.

Председатель правления Ямит 2000, ветеран сил безопасности Израиля Шимшон Хен объяснил, что произошло: "Они пытались зайти в спа-центр, но у них не было денег заплатить за обслуживание. К несчастью. Такое творилось по всей стране – в Тверии, в Иерусалиме, в Сахнин, и везде они устраивали драки. Два дня праздников – слишком много для них".


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