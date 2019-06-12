12.06 12:35 MIGnews.com

Видео: задержание разбушевавшегося араба в Ямит 2000

הקטטה בימית 2000 - תיעוד המעצר: כך החשוד התנגד והתעמת עם השוטרים > https://t.co/C8dj1f1iZZ @BranuTegene pic.twitter.com/hXRVFQiTCY — החדשות (@NewsChannelIL) June 12, 2019

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12-й канал израильского ТВ опубликовал видеоролик, снятый на минувшие выходные в водном парке Ямит 2000 в Холоне.На видеоролике зафиксирован момент задержания 17-летнего арабского дебошира, устроившего драку с охраной парка, а в момент задержания – и с полицией.Полиция потребовала оставить подозреваемого под стражей до окончания судебного процесса, но тель-авивский окружной суд принял постановление о том, что его освободят под домашний арест.Председатель правления Ямит 2000, ветеран сил безопасности Израиля Шимшон Хен объяснил, что произошло: "Они пытались зайти в спа-центр, но у них не было денег заплатить за обслуживание. К несчастью. Такое творилось по всей стране – в Тверии, в Иерусалиме, в Сахнин, и везде они устраивали драки. Два дня праздников – слишком много для них".