Видео: задержание разбушевавшегося араба в Ямит 2000

На видеоролике зафиксирован момент задержания 17-летнего арабского дебошира, устроившего драку с охраной парка, а в момент задержания – и с полицией.
Полиция потребовала оставить подозреваемого под стражей до окончания судебного процесса, но тель-авивский окружной суд принял постановление о том, что его освободят под домашний арест.
Председатель правления Ямит 2000, ветеран сил безопасности Израиля Шимшон Хен объяснил, что произошло: "Они пытались зайти в спа-центр, но у них не было денег заплатить за обслуживание. К несчастью. Такое творилось по всей стране – в Тверии, в Иерусалиме, в Сахнин, и везде они устраивали драки. Два дня праздников – слишком много для них".