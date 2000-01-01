12.06 12:20 MIGnews.com

Саудовская месть: пожары на кораблях в иранских портах

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Серия таинственных пожаров произошла в иранских портах. Власти замалчивают факты, но в социальных сетях сообщается о том, что полностью сгорели как минимум шесть кораблей.Пожары произошли в нескольких портах. Предполагается, что речь идет о мести Саудовской Аравии Ирану за атаки против саудовских и эмиратских танкеров в порту Фуджейра в мае.Jerusalem Institute for Public Affairs сообщает о том, что четыре сухогруза полностью сгорели в порту Нахль Таки в Асалия, близ Бушера. Еще три корабля серьезно повреждены.Губернатор Асулия заявил, что пожары удалось потушить, и что никто не пострадал. В то же время руководитель спасательных служб в Бушере сообщает об эвакуации в госпиталя пострадавших матросов и гражданских. Мэр города Валхир информирует об одном утонувшем в результате пожара на корабле.Голос Америки на фарси сообщает о “череде подозрительных инцидентов”, которые произошли через месяц после атак, совершенных на танкеры в Фуджейре.Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что два саудовских танкера были целью “саботажа и атаки” утром 12 мая в районе порта Фуджейра, Объединенные Арабские Эмираты.Министр указал на то, что подобные атаки ставят под угрозу глобальное снабжение нефтью.Один из танкеров, нагруженный нефтью, шел из порта Рас Танура для доставки горючего саудовской государственной компании Aramco и последующей его перевозки в Америку.Саудовский министр не назвал тех, кто несет ответственность за саботаж.Эль-Фалих сообщил: “К счастью, атака не привела к тому, что пострадал экипаж или случился выброс нефти. Несмотря на это, структуре обоих кораблей причинен существенный ущерб”.Фуджейра находится в 85 милях от Ормузского пролива, через который проходит до трети мировых поставок нефти. Фуджейра обслуживает важные международные маршруты, соединяющие Персидский залив, Индийский субконтинент и Африку.Израильский военный источник сообщил газете Independent, что атака против четырех танкеров Саудовской Аравии и ОАЭ в порту Фуджейра была произведена с помощью дистанционно управляемых катеров, набитых взрывчаткой.На катерах была установлена аппаратура для видеосъемки, передававшая данные на иранский командный пункт в Персидском заливе. Другие катера охраняли периметр атаки.Израильский источник сообщил, что атака совершена проиранской милицией. Также были зафиксированы помехи радиосвязи в момент атаки, с тем, чтобы сбить с толку охрану порта. Источник подчеркнул, что для совершения подобного нападения необходима длительная тренировка.