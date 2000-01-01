12.06 07:45 MIGnews.com

Эйлат: бывший корреспондент Галей ЦАХАЛ покончил с собой

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В израильских СМИ опубликованы имена мужчины и женщины, совершивших самоубийство в отеле Herods в Эйлате 11 июня.Речь идет о Барухе Индиге и его жене Оделии Бахар. Индиг, выходец из ультра-ортодоксальной семьи, несколько лет работал корреспондентом радио Галей ЦАХАЛ. После этого он работал на радио Коль Хай. Там его обвинили во взломе адресов электронной почты и аккаунтов facebook.В комнате отеля, где были обнаружены тела Индига и его жены, найдено письмо, в котором изложены причины самоубийства.Полиция расследует инцидент, и исходит из предположения о том, что речь идет о двойном самоубийстве, хотя следователи “рассматривают все возможные направления”.