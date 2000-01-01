12.06 07:51 MIGnews.com

Арестован седьмой подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

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Лондонская полиция арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте в британской столице 3 июня. В воскресенье вечером, 11 июня, был задержан 19-летний подросток.На сайте ведомства сообщается, что подозреваемого арестовали в районе Баркинг. На данный момент по месту жительства молодого человека идут обыски.Кроме того, еще шесть подозреваемых по этому делу находятся под стражей. В общей сложности правоохранительные органы задержали 20 человек, но в итоге большинство из них отпустили.Напомним, что в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого, три человека совершили нападение на прохожих с ножом.В результате кровавой атаки погибли 8 человек и около 50 получили ранения.