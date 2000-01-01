Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арестован седьмой подозреваемый по делу о теракте в Лондоне | Фото: Thinkstock12.06 07:51   MIGnews.com

Арестован седьмой подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

Лондонская полиция арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте в британской столице 3 июня. В воскресенье вечером, 11 июня, был задержан 19-летний подросток.

На сайте ведомства сообщается, что подозреваемого арестовали в районе Баркинг. На данный момент по месту жительства молодого человека идут обыски.

Кроме того, еще шесть подозреваемых по этому делу находятся под стражей. В общей сложности правоохранительные органы задержали 20 человек, но в итоге большинство из них отпустили.

Напомним, что в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого, три человека совершили нападение на прохожих с ножом.

В результате кровавой атаки погибли 8 человек и около 50 получили ранения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:52
ПА: Израиль крадет наши деньги
08:39
ЦАХАЛ: командир роты уволен за невыполнение приказа
08:33
Алло, мы ищем таланты
07:45
Эйлат: бывший корреспондент Галей ЦАХАЛ покончил с собой
07:11
Египет обсуждает вопрос передачи двух островов Саудам
07:10
Израиль сократит поставки электричества в Газу
06:24
Нетаниягу: "UNRWA активно подстрекает против Израиля"
05:32
Израиль: госдолг по отношению к ВВП снизился на 1,7%
04:25
Россия и Китай вместе расширяют ШОС
03:23
Музыка в школьном туалете поможет стеснительным детям
02:24
Алкоголь может стать причиной кожных дефектов
01:24
Мэй встретится с лидером лидером ирландских демократов
23:19
Дутерте "не знал" о помощи со стороны США его войскам
22:11
Ключевые министры Британии сохранили свои посты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus