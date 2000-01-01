Массовые аресты в России: задержаны более 1200 человек
МВД Санкт-Петербурга сообщает, что задержаны 500 участников протестной акции. По официальным данным, в митинге приняли участие 3,5 тысячи человек.
По данным "ОВД-Инфо", состоянием на 18:45 по местному времени в Москве были задержаны 731 человек. Они развезены по 39-ти отделам полиции. Акция была согласована властями Москвы — гражданам разрешили "погулять" по Тверской без лозунгов и плакатов. Также был согласован митинг на проспекте Сахарова.
Напомним, как уже сообщалось, организатор акции политик Алексей Навальный был задержан при выходе из квартиры, в подъезде.
Среди задержанных — есть несколько иностранных граждан. Задержаны и несовершеннолетние. Есть жалобы на действия сотрудников полиции — так, активист Борис Канторович был избит в ОВД Тимирязевский сотрудником полиции по фамилии Попков за мобильный телефон. Всем задержанным полицейские запретили пользоваться телефонами.