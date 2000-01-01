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Массовые аресты в России: задержаны более 1200 человек 13.06 02:19   MIGnews.com

Массовые аресты в России: задержаны более 1200 человек

МВД Санкт-Петербурга сообщает, что задержаны 500 участников протестной акции. По официальным данным, в митинге приняли участие 3,5 тысячи человек.

По данным "ОВД-Инфо", состоянием на 18:45 по местному времени в Москве были задержаны 731 человек. Они развезены по 39-ти отделам полиции. Акция была согласована властями Москвы — гражданам разрешили "погулять" по Тверской без лозунгов и плакатов. Также был согласован митинг на проспекте Сахарова.

Напомним, как уже сообщалось, организатор акции политик Алексей Навальный был задержан при выходе из квартиры, в подъезде.

Среди задержанных — есть несколько иностранных граждан. Задержаны и несовершеннолетние. Есть жалобы на действия сотрудников полиции — так, активист Борис Канторович был избит в ОВД Тимирязевский сотрудником полиции по фамилии Попков за мобильный телефон. Всем задержанным полицейские запретили пользоваться телефонами.
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